ديني

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

كيفية تحصين الأطفال
كيفية تحصين الأطفال
أمل فوزي

كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب إلى المدرسة؟ من أهم الأمور التي تشغل الآباء والأمهات، حيث يودعون أطفالهم يوميًا كل صباح فتزداد في قلوبهم المخاوف من أن يصيبهم مكروه بعين حاسد أو حاقد ، ومن ثم فإن كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة يكون لهم بمثابة الدواء لقلوبهم وسكينة لقلقهم عليهم، حيث إن الأبناء هم قرة العين وأغلى ما لدينا ، فهذا ما يفسر أهمية وكثرة البحث عن كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة ؟ ليحفظهم الله تعالى من شر كل عين حاسدة وحاقدة ويعودون من مدارسهم بخير وسلامة.

كيفية تحصين الأطفال

ورد في كيفية تحصين الأطفال أن من حُسن رعاية الطفل أن يتحصن بالأدعية والأذكار الواردة في الآيات الشريفة والأحاديث النبوية من قبل والديه في كل وقت وعند خروجه بشكل خاص؛ حفظا له من كل ضرر ومن كل عين أو سوء يصيبهم -لا قدر الله-.

 وروي في صحيح البخاري: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَيْنَ، ويقولُ: إنَّ أَبَاكُما كانَ يُعَوِّذُ بهَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

وجاء كذلك في كيفية تحصين الأطفال عند الخروج للذهاب إلى المدرسة ؟، أنه يمكن للإنسان أن يُحصن بيته وأبناءه من العين وشر الحاسدين ، من خلال قراءة المعوذتين «الفلق والناس»، لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا».

 وكان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

وكذلك من خلال دعاء : ” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”، ويمكن قراءة فاتحة الكتاب ثم خواتيم سورة البقرة، بعدها سورة الإخلاص ويليها آية الكرسي ثم المعوذتين، وبعد ذلك ترديد هذا الدعاء.

تحصين الأطفال من السنة

وردت العديد من الأدعية النبوية المأثورة التي يمكن بها تحصين الأطفال ، ومنها ما يأتي:

  • كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوّذ أحفاده الحسن والحسين؛ بقوله: (أُعِيذُكما بكلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كلِّ عينٍ لامَّةٍ).
  • (أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ كُلِّهِنَّ مِن شَرِّ ما خَلَقَ).
  • (بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ).
  • (أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ).
  • (أعوذُ بوجهِ اللهِ الكريمِ، بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ، اللاتي لا يُجاوزهنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما نزل من السماءِ، ومن شرِّ ما يعرجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ، ومن شرِّ ما يخرجُ منها، ومن فتنِ الليلِ والنهارِ، إلا طارقًا يطرُقُ بخيرٍ).
  • (أعوذُ باللهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ؛ مِن هَمْزِه ونَفْخِه).

تحصين الأطفال بالقرآن

ورد أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن من خلال قراءتها تحصين الأطفال من القرآن ، منها ما يأتي:

  1. قال -تعالى-: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).
  2. قال -تعالى-: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يؤوده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).
  3. قال -تعالى-: (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).
  4. قال -تعالى-: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ).
  5. قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).
  6. قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

دعاء تحصين الأطفال

يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من الأدعية الصحيحة التي يستعين بها لتحصين أطفاله وأحبائه، ومن دعاء تحصين الأطفال التي يستأنس بها في ذلك ما يأتي:

  1. اللهم إني استودعتك طفلي فاحفظه بعينك التي لا تنام، ولا تُريني فيه بأساً ولا أذىً يا رب العالمين.
  2. اللهمّ يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين اكلأ طفلي بحولك وقوتك وعنايتك.
  3. اللهمّ احفظه من كل عين تريد به السوء.
  4. اللهمّ إني جعلته في ودائعك وأنت أهل وأحقّ بهذه الأمانة.
  5. ربّ قد التجأتُ إليك وحصّنتُ ولدي بك، اللهمّ احفظه من كلّ مكروه، ومن كل حاسدٍ إذا حسد.
  6. اللهمّ أبعِد عنه كلّ من أراد به سوءاً ورُدَّ كيده في نحره إنك على كل شيءٍ قدير.

دعاء يحفظ الأطفال

  • اللهم اجعل أبنائي في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان.
  • اللهم يا ودود يا ودود، استودعك يا الله طفلي، فاحفظه من الأذى والحسد والعين، إنك أنت الحفيظ العليم.
  • اللهم إني أستودعك طفلي فاحفظه من شر الحاسدين، وحقد الحاقدين، يا أكرم الأكرمين.
  • اللهم إني أسألك أن تحفظ طفلي من أعين الحاسدين كما حفظت نبيك يونس -عليه السلام- في بطن الحوت.
  • اللهم إنَّ العين حق فأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصرف عنه أعين الحاسدين، وأسألك ربي أن تتولاه بحفظك العظيم وكرمك الواسع.

دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح

  1. اللهم وفّق أولادي لما تحبه وترضاه.
  2. اللهم ارزقهم حفظ النبيين، وفهم المرسلين.
  3. اللهم وفقهم في دنياهم وآخرتهم، و اجعل التوفيق والنجاح حليفهم في الدنيا والآخرة.
  4. اللهم وفقهم في الدين وعلّمهم وزدهم علمًا يا عليم يا حكيم.
  5. اللهم إنّي أسألك أن تجعل أبنائي من الناجحين المتفوقين، اللهم وفقهم وكن معهم.
  6. اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وأرفع المناصب.
  7. اللهم ارفع قدرهم في الدين والدنيا يا عزيز يا عليم.
  8. اللهم ارزق أولادي النجاح والفلاح، والبر والتقوى.
  9. اللهم وفق أولادي لكل ما يُرضيك، وأبعد عنهم كلّ ما يغضبك.
  10. اللهم تولاهم، وكن لهم وليًا مرشدًا.
  11. دعاء لسعادة الأبناء
  12. اللهم اجعل أولادي من أسعد خلقك.
  13. اللهم ارزقهم سعادة الدنيا والآخرة، وافتح لهم أبواب رحمتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام.
  14. اللهم اجعل عيش أولادي سعيدًا، ورزقهم مديدًا، وعملهم متقبلًا، اللهم قربهم منك، واهدهم إليك.
  15. اللهم أسعد أولادي، وأدخل البهجة إلى قلوبهم.
  16. اللهم اجعل سعادتهم وراحتهم في طاعتك، واجعل حياتهم عامرةً بعبادتك، واجعل ألسنتهم لاهجةً بذكرك، وقلوبهم مليئة بخشيتك، وحبب بهم الخلائق، واجعلهم من عبادك المقربين.
  17. أفضل دعاء لشفاء الأبناء
  18. اللهم اشفِ أولادي شفاءً تامًا لا يغادره سقمًا.
  19. اللهم أسبغ عليهم عافية من عندك، وأبعد عنهم كل ما يؤذيهم يا رب العالمين.
  20. اللهم امنن على أولادي بالشفاء، واحفظهم من كل مكروه، وأبعد عنهم كل داء وسقم، إنك القادر على ذلك ووليّه.
  21. اللهم أكفهم شرَ الأورام والأسقام، اللهم متّعهم بالصحة والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

دعاء للأطفال

-ربنا هَب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قرةَ أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

-اللّهم اجعلهم أوفر عِبادك حَظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خَوف عليهم ولا هُم يحزنون.

-اللّهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلم.

-اللّهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، و حصّن فروجهم، وحَسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمة، وأهّلهم لقبول كل نعمة.

-اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، والطف بهم يا كريم، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

دعاء لهداية الأبناء

- يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلب أبنائي يا مغيث أغثهم يا مغيث أغثهم يا مغيث أغثهم.

-اللهم لا تزين لهم عمل السوء.

-اللهم ذكرهم دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عنهم زينتها.

-اللهم ارحمهم فمن لهم غيرك من يرحمهم غيرك من يستر علي غيرك من يرزقهم غيرك من يصبرهم على هذه الدنيا غيرك.

-اللهم لك الحمد اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك.

-«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك».

-«اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

-«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

-«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

-«اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم. اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

-« اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين. اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين.

-اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين، اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي ».

-«اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين.

- اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم.

-اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت.

«اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم،.

-اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم.

- اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».

كيفية تحصين الأطفال تحصين الأطفال كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة تحصين الأطفال من السنة تحصين الأطفال بالقرآن دعاء تحصين الأطفال

