أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي.. 12 عملا يجعلها سنة النجاح والأفراح

لاشك أنه يبحث كثير من الآباء والأبناء الآن عن ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد التي وردت بنصوص السُنة النبوية الشريفة ، لتجعله عام النجاح والأفراح ، خاصة وأن في بداية العام الدراسي الجديد تكثر آمال الآباء وأحلامهم في أبنائهم، ففي هذا الوقت يحين موعد بداية جديدة مليئة بالأمنيات الجميلة، تكفل لهم مستقبل أفضل لأن العلم هو السبيل للوصول لبر الأمان، لذا فإننا في بداية العام الدراسي الجديد ينبغي اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعرفة ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد ، لعل به نفوز بالهداية والفلاح لأبنائنا.
أوصى مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب باستقبال العام الدراسي الجديد باثني عشرة عملًا، من وحي الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.
وقال «الأزهر» عن ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد ؟: ابدأ عامك الدراسي واضعًا هدفك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنك عنه شاغل، وليكن هدفك عاليًا غاليًا، مستشهدًا بما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» أخرجه الحاكم في مُستدركه، وقال صلى الله عليه وسلم: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ» أخرجه الترمذي.
وتابع: استقبل عامك الدراسي الجديد بانضباط ومحافظة على الوقت، فوقتك هو عمرك، وعمرك هو رأس مالك، وأدِّ دورك؛ فكل شيء حولك يسير وفق نظام لا يتخلف؛ ليؤدي دوره الذي أنيط به، قال الله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» [يس: 38 - 40].
وأضاف: استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». مُتفق عليه، قال الحليميّ: «كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال» فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
واستطرد: استقبل عامك الدراسي الجديد بنشاط، ويقظة، وإقبال على العلم، واستعذ بالله من الكسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ..» أخرجه البخاري.
بداية العام الدراسي الجديد
يحل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 في مصر، اليوم السبت 20 سبتمبر في بعض المدارس الحكومية الرسمية والخاصة وبعض الجامعات، فيما يبدأ إذا الأحد 21 سبتمبر في غالبية المدارس والمعاهد ، ويستمر حتى 8 يونيو 2026 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، حيث تنتظم الدراسة يوم غد الأحد في جميع المدارس، ولكن مع توزيع دخول الطلاب على أيام الأسبوع وفق جداول تم إعلانها من قبل المدارس.
دعاء بداية العام الدراسي الجديد
- اللهم لا تذر أبناءنا وحدهم في عامهم الدراسي الجديد، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم ووفقهم وسدد خطاهم يا رب العالمين.
- ربّي إنّنا نوصيك جميع الطّلاب أن تحميهم، وتحرسهم بقدرتك يا رب العالمين، وتنير قلوبهم وعقولهم بالعلم والفهم وحدّة البصيرة.
- اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء.
- اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.
- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية.
- اللهم ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك.
- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث.
- رب اشرح لأبنائي صدورهم ويسّر لهم أمورهم، واحلل عقدةً من لسانهم يفقهوا قولهم، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
أدعية بداية العام الدراسي الجديد
- اللهم بقدرتك الواسعة، أسألك مع بداية السنة الدراسيّة أن تُسهّل عليّ أمور العلم، اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنتَ إذا شئت جَعلتَ الحَزنَ سهلًا.
- اللهم قد أقبل علينا عامًا دراسيًا جديدًا؛ فاللهم إنا نسألك خيره، ونعوذ بك من شره.
- باسمك اللهم أبدأ عامي الدراسي الجديد، فاجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين.
- اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، واجعل دراستي سهلة ميسَّرة يا رب العالمين.
- اللهم بارك لي في وقتي وجهدي وعلمي، وحبِّب الدراسة إلى قلبي إنك على ذلك لقدير.
- اللهم إني نويت علمي في عامي الدراسي هذا خالصًا لوجهك الكريم، فبارك لي فيه وارزقني خيره.
- اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده.
- اللهم إني أسألك البركة في أمري كلّه، اللهم بارك لي في علمي وعملي.
- اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني وزدني علماً وفهماً يارب العالمين.
- اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً.
- اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لي في كل خير.
- اللهم علّمني وفقهني وقربني منك يا أكرم الأكرمين.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد ووسع مداركي.
- اللهم املأ قلبي بحبك وقربني منك، واجعل علمي طريقًا يوصلني إليك.
- اللهم اجعل هذا العلم الذي أتعلمه سبيلًا لدخول جناتك جنات النعيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم.
- اللهم إني بدأت هذا العام الجديد بنيةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم؛ فيسّر أمري وسهّل دربي.
- اللهم إني أسير في طريق ألتمس به علماً، فسهل لي بهذا العلم طريقاً يوصلني إلى الجنة.
- اللهم اجعلني في منازل العلماء الذين عرفوا قدرتك فازدادوا خشيةً منك، يا عالم الغيب والشهادة يا رؤوف يا رحيم.
- اللهم بارك لي في وقتي، وبارك لي في فهمي، اللهم أعنّي على دراستي يا رب العالمين.
- اللهم اجعل كل ما أدرسه في هذا العام سهلاً ميسراً، فإنّه لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وإنك تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلاً.
- اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم افتح عليَّ في هذا العام فتوح العارفين يا رحمن يا كريم.
- اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا العام الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والدرجات العالية، برحمتك وفضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم.