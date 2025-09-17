كيف تعامل أقارب زوجتك؟.. اعرف وصية النبي لحياة زوجية سعيدة

لعل السؤال عن كيف تعامل أقارب زوجتك ؟، هو ما ينبغي الرجال من الأزواج العلم به وكذلك العمل به ، حيث إن هذا الاستفهام عن كيف تعامل أقارب زوجتك ؟، يفتح الستار عن إحدى الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، والذي دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة ، ومن ثم ينبغي اتباع هديه الشريف ، خاصة في مسألة الأنساب ، منعًا للمشاكل الزوجية من خلال إدراك كيف تعامل أقارب زوجتك ؟، لأن استقرار الأسرة يؤثر إيجابًا على المجتمع الإسلامي.

كيف تعامل أقارب زوجتك

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن إحسان كل من الزوجين إلى أهل الآخر ومعاملتهم معاملة طيبة مما يُدخِل الفرح والسرور عليه، ويجعل قلوبهم تحبه وتعطف عليه، مما يجعل ألسنتهم دائمة الشكر له والثناء عليه، مما يوثق عرى المحبة وأواصر الرحمة بين الزوجين، وهو فوق هذا تثبيت للروابط المجتمعية القوية.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال كيف تعامل أقارب زوجتك ؟ ، أن علاقة كل من الزوجين مع أهل زوجه مبنية على الفضل والإحسان والمعاشرة بالمعروف؛ وهو ما يعود على علاقتهما بالنجاح والسعادة.

ونصحت ، قائلة: فاحرصا على احترام الأقارب وتقديرهم بحيث يحترم الرجل أهل زوجته وتحترم هي أهله، فإن ذلك من أكبر الأمور التي تحافظ على جسور الثقة بينكما وبين أقاربكما وتحميها من التصدع والانهيار.

ونبهت إلى أن كثير من المشكلات الزوجية أو العائلية تُحَلُّ بطريق الاحترام والتقدير المتبادَل بين الزوجين وأهليهما، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الأصهار وتبجيلهم.

ولفتت إلى أن من ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر: «فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذِمَّة ورحمًا»، أو قال: «ذِمَّة وصهرًا»، فقد نبَّه صلى الله عليه وسلم على أن سبب هذه الوصية هو الرحم والمصاهرة.

الحياة الزوجية السعيدة

لا شك أن الطلاق السريع أصبح سمة العصر الذي نعيشه، وهو ما لا يتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف حيث إنه تعالى وصف الزواج بالميثاق الغليظ، ومن ثم لا ينبغي انتهاكه، وعلى الزوجين التريث قبل اتخاذ هذا القرار، فينبغي ألا يكون الطلاق السريع أول الحلول اليسيرة التي يتم اللجوء إليها في مواجهة المشكلات الزوجية.

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الحياة الزوجية السعيدة لا مكان فيها لعنف أو شدة ، وإنما قوامها الرفق وسعة الصدر واللين والمعاملة وفق المودة والرحمة.

وأوضح «الأزهر » ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ» أخرجه مسلم، منوهًا بأن القول اللين والكلام المهذب ، والتواصل الجيد بين الزوجين أمور مُعينة على تجاوز تحديات أسرتهما المشتركة.

أخطاء للزوجين

وأضاف: في حين أن القول الغليظ ، والكلام القاسي، والتواصل السيء، سلوكيات تُعظم الصغائر، وتصطنع المشكلات، لافتًا إلى أن التوترات ، والاضطرابات الأسرية ، وكثرة الشجار بين الزوجين يُفقد الأبناء هيبة الأسرة، واحترامها، والانتماء إليها.

وتابع: ومما يدل على أهمية المشورة والحوار بين الزوجين أن الله تعالى دعا إليهما ، وحث عليهما في معرض الحديث عن فطام الطفل الرضيع، وتقرير مصيره باعتبار أن إنهاء الرضاع من أمور الزوجين المشتركة، فقال الله تعالى: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» الآية 233 من سورة البقرة.

وأشار إلى أن الأسرة عند علماء المسلمين هي وعاء النجاة والحفظ للتكوينات الاجتماعية التي تقوم عليها الأمة المسلمة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستخلاف والعمران والتنمية والازدهار.

وأفاد بأن ما يهدد أمن الأسرة وسلامتها يضر بالتبعية بأمن وسلامة المجتمع التصدعات والمشكلات التي بين الأزواج، والتي تلقي بظلالها على علاقة الأبناء بالآباء والأمهات.

وأفاد بأنه تظهر بوضوح دلائل المحبة والعواطف الصادقة بين الآباء والأبناء وبين الأخوة؛ ولهذا فالأسرة تلعب دورًا هامًّا وأساسيًّا، سواء في تنشئة الأبناء أو في رعايتهم لتأكيد انتمائهم إلى مجتمعهم.

وأردف: كما أنه تتضمن العائلة والعلاقات الأسرية دورًا فعالًا داخل المجتمع، وهذا الدور متميز عن التنظيمات الاجتماعية الأخرى، فبواسطة الأسرة يرتبط الأفراد والجماعات بالإطار الحضاري للمجتمع، وتساهم في تكامل وتجانس الثقافات المختلفة.

الطلاق السريع

وقد ورد أن من المشكلات التي قد تتسبب في الطلاق ما يصدر من أفعال خاطئة وتصرفات غير رشيدة في الحياة الزوجية، و من هذه الأخطاء التي تتسبب في الطلاق السريع ، سوءِ الظن بين الزوجين والشك المفرط بينهما والغَيرةِ غير المحمودة الزائدة عن الحد.

وكذلك ورد مثل ذلك تعيير الزوج لزوجته بكبر سنها أو بشيء في خلقتها وكمنع الزوجة من صلة والديها وقرابتها وزيارتهم لغير مسوغ شرعي، وكبخله على زوجته بمنعها الواجب عليه من النفقة بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج والدواء.

وقيل : أما ما عدا ذلك من الكماليات، فلا يجب عليه ما دام أنه قائم بما أوجب الله عليه من النفقة، فمن الزوجات من ترهق كاهل زوجها بكثرة المطالب التي تفوق طاقته ويعجز عن توفيرها.

الطلاق السريع يتحقق بسبب

وورد أن الطلاق السريع يتحقق بسبب أن من الزوجات من تتعالى على زوجها وتترفع عليه بمستواها التعليمي أو عملها الوظيفي أو اختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما كذلك من المشكلات أيضا ما يعاني منه بعض الأزواج من اضطرابات نفسية وسلوكية مختلفة وعدم الشعور بالاستقرار مما يجعله في مواجهات دائمة مع زوجته وكراهة لها ونفور منها ولا يسعى في معالجة نفسه حرصا على بقاء المودة والمحبة والوئام مع زوجته.

وجاء أنه مما يتبع ذلك طبائع بعض الناس من سرعة الغضب والحماقة وسوء التصرف في المواقف والافتقار إلى الحكمة، متسائلًا كم من مشكلة نشبت بين الزوجين.

وورد أنه كم من خلافٍ احتدم بينهما بسبب أمر تافه حقير كأن يطلبَ الزوج من الزوجة شيئا فتنسى أو تتأخرَ في فعله، أو تطلبَ الزوجةُ من زوجها شراء شيء فينشغلَ عن ذلك ويؤجلَه وهكذا من الأمور الهينة التي لا ينبغي أن تثيرَ حفيظة المرء وتُفقدَه السيطرةَ على نفسه، فيتصرفَ بغير عقل ويشتعل الخلاف ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وورد أن الطلاق السريع يتحقق بسبب مشكلات عدم مراعاة الرجل خصائصَ المرأة الجسديةَ والنفسية والعقلية وما تمر به من أحوال مختلفة، فعلى سبيل المثال يعتري المرأةَ بعد الإنجاب تغيرًا في هيئتها وجسمها.

ويبدأ بعض الأزواج بالتهكم على زوجته والسخريةِ منها فتتحطمُ مشاعرها وتفضل الطلاق على البقاء مع رجل يسيء إليها ولا يحسن عشرتها وكذلك تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في شؤون الزوجين الخاصة أو تدخلهم بغير حق فيما يقع بينهما من مشكلات وتأليبُ أحدهما على الآخر مما يؤدي إلى تفاقم الخلاف وقد ينتهي بالفراق بينهما.