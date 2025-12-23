الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي

علق عبد الحكيم رجب الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، على منح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا التي تعد أرفع وسام يمنح من قبل "الفاو" للقادة ورؤساء الدول على جهودهم.

وقال عبد الحكيم الواعر في تصريحاته على قناة " الأولى الفضائية"، :" منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي".

وتابع عبد الحكيم الواعر :" منظمة الفاو تعترف بجهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة خلال جائحة كورونا وانقطاع سلاسل الإمداد ".

وأكمل عبد الحكيم واعر :" مصر تحقق أرقاما جيدة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على أسعار الغذاء بشكل مناسب للشعب المصري ".