لن نترك شبرا للمخالفين.. رئيس حي الضواحي تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات | شاهد

بمتابعة ميدانية شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحي فى محافظة بورسعيد و بمعاونة شرطة المرافق

نفذت الاجهزة المعنية بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بشارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى





حملة إشغالات كبرى بحي الضواحي بمتابعة ميدانية للعزبي وبالتنسيق مع شرطة المرافق





وشددت شيماء العزبي انه لن يتم تركيب شبر للمخالفين و المتعدين على أملاك الدولة و من يعيقوا السير ويعرضوا حياة المواطنين للخطر

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



و قام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بمعاونة شرطة المرافق بحملة مكبرة بشارع عبد الرحمن شكرى وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم

و اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية وحوامل خشبية وحوامل معدنية وألواح خشبية وألواح معدنية من امام الرصيف العام والعودة لخطوط التنظيم المقررة مستخدمين سيارات ومعدات الحى



وشددت شيماء العزبى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه

ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى

