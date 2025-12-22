بتكلفة استثمارية مليار جنيه على مرحلتين.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مع المطور الصناعي MDC

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية- MDC إحدى شركات الهيئة؛ وذلك لتطوير مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، بهدف إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز تكون جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل إلى 36 شهرًا، وينقسم المشروع إلى مرحلتين مساحة كلٍّ منهما 100 ألف م2، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 500 مليون جنيه لكل مرحلة، ومدة التنفيذ 18 شهرًا.

هذا وقد قام بتوقيع العقود مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

جمال الدين: المصانع والمباني الجاهزة للتشغيل تمنح مزيدًا من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى هامش مراسم التوقيع أكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تحرص على الاستمرار في تحقيق معدلات غير مسبوقة لتنمية موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن تطوير التعاون مع شركة التنمية الرئيسية MDC التي تعد الذراع التنموية للهيئة بعد النجاح الذي حققته في السخنة، يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة المزيد من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المصانع سابقة التجهيز التي تلبي الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بقطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية والتصنيع الزراعي، وصناعة المستلزمات الطبية المنسوجة وغيرها، لافتًا إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزات تنافسية متنوعة على رأسها توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.