احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم احتفالية رأس السنة على مسرح البالون وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر.

تقام إحتفالية رأس السنة تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويبدأ الفصل الأول من الإحتفالية حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات المميزة والمحببة لدى الجمهور بمصاحبة الأوركسترا.

ويبدأ الفصل الثاني بإستعراض رأس السنة وهو عبارة عن فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

وفي نفس الفصل تقدم فرقة أنغام الشباب "شباب لايف تيم" فقرة غنائية وبعدها فقرة الساحر.

وتختتم الإحتفالية بالدراما الغنائية الإستعراضية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.