لميس الحديدي تعلق على بيان النيابة بإحالة المتهمين في قضية السباح الصغير للمحاكمة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، ببيان الإحالة الصادر عن النيابة العامة للمتهمين في وفاة السباح يوسف محمد، قائلة: "بيان مهم، حيث أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وأحالت كلًّا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم".

تابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "بيان حاسم من النيابة وبيان مهم يدين بشكل واضح ما قلناه سابقًا عن اتحاد السباحة ورئيسه ياسر إدريس، فكما قلنا أنه لايجب فقط محاسبة الصغار بل الكبار ايضاً منب اب المسؤولية الادارية كما أن رئيس الاتحاد المصري للسباحة هو نفسه رئيس اللجنة الأوليمبية في نفس الوقت، وهذا يعكس تضاربًا في المصالح".

أكملت الإعلامية لميس الحديدي، أن :"اكتشفنا قصصًا كثيرة عن شركات وتضارب مصالح، وفيها ابنه، وشركات ما كان يجب أن تعمل في مجال الرياضة وفقا لقانون الرياضة ".

وطالبت الإعلامية لميس الحديدي، بتوسعه التحقيقات أيضاً في أمور أخرى تتعلق برئيس إتحاد السباحه في مجالاات الذمة المالية وتضارب المصالح ، وعن قانونية عمل شركات في مجال الرياضة، بينما يمنع قانون الرياضة أن يكون أحد يشغل منصبًا ويكون لشركاته عمل.

وأضافت:" "ننتظر من وزير الرياضة الذي تعهد بأخذ الإجراءات اللازمة"، متسائلة: "هل من صلاحيات الوزير إقالة الاتحاد؟ لا بد أن نسأل رئيس اللجنة الأوليمبية، بس مش هنعرف، لأن رئيس اتحاد السباحة هو رئيس اللجنة الأوليمبية، زيد هو عبيد".

