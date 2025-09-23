قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يستقبل رئيس "نهضة العلماء" الإندونيسية لبحث سبل التعاون.. صور

محمد شحتة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور أولي الأبصار عبد الله، رئيس جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور وديا فرياهيتا، رئيس جامعة نهضة العلماء، والوفد المرافق لهما لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الجانبين؛ وذلك بحضور أسامة حمدي - المستشار السابق بالسفارة المصرية في جاكرتا، وأعضاء الوفد الإندونيسي المرافق، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وقد أعرب الوزير عن بالغ سعادته باستقبال الوفد الكريم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل حلقة جديدة في سلسلة من العلاقات الوثيقة والمودة العميقة التي تجمع بين مصر وإندونيسيا، وبين الأزهر الشريف وجمعية نهضة العلماء، مشيرًا إلى أن الجمعية تُعد من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وتحظى بتقدير واهتمام كبيرين من مصر عمومًا ومؤسستها الدينية خصوصًا.

وأشار الوزير إلى واقعة تاريخية مهمة تُجسد عمق الصلة بين المؤسستين، إذ قام مؤسس الجمعية، الشيخ هاشم أشعري (رحمه الله)، بإرسال مؤلفاته الأولى إلى الأزهر الشريف، للاطلاع عليها، فتولى ذلك كبار علماء الأزهر حينها مثل الإمامين الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوي، وأكدا تطابق تلك المؤلفات الجليلة مع منهج الأزهر الشريف، وأنها تمثل امتدادًا علميًا أصيلًا له.

من جانبه، أعرب الشيخ الدكتور أولي الأبصار عبد الله، رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، عن بالغ شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن زيارة الوفد إلى مصر تمثل شرفًا كبيرًا وتعبيرًا عن العلاقات المتينة بين البلدين. 

وأضاف أن العلاقة بين جمعية نهضة العلماء والأزهر الشريف هي علاقة تاريخية وعلمية راسخة، شهدت على مرّ السنين تعاونًا علميًا وفكريًا مثمرًا، مشيدًا بمشاركة الأزهر الشريف في احتفالية مئوية الجمعية قبل عامين، ومؤكدًا تطلعه إلى استمرار هذا التعاون في العقود القادمة، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية وينشر الفكر الوسطي المستنير.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وجمعية نهضة العلماء لعقد لقاءات دورية افتراضية لمتابعة المشروعات المشتركة في مجالات الدعوة والتعليم والتدريب، ومواجهة التحديات الفكرية لجيل الشباب، مع ترشيح ممثلين رسميين من الجانبين لتكوين ذلك الفريق في غضون أسبوع من الآن.

جدير بالذكر أن جمعية نهضة العلماء هي أكبر جميعة إسلامية في إندونيسيا والعالم، ويصل عدد أعضائها إلى نحو ٥٦٪ من شعب إندونيسيا، ولديها ٦٢ جامعة أو أكثر من ٣٢ ألف مدرسة.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري جاكرتا الأوقاف مصر الأزهر

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد

