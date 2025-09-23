قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل وزارة أوقاف أسيوط يترأس لجنة مقابلات أعضاء المدارس العلمية
إيهاب عمر

ترأس الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الثلاثاء ، لجنة مقابلات أعضاء المدارس العلمية بالمديرية، بحضور الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، و الشيخ أحمد كمال علي، مدير الإرشاد الديني والتي انعقدت بديوان عام المديرية.

 تقييم المستوى العلمي والفكري للأئمة المتقدمين


ركزت اللجنة خلال المقابلات على تقييم المستوى العلمي والفكري للأئمة المتقدمين، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا القادرة على أداء رسالتها الدعوية بكفاءة.


و أكد الدكتور عيد علي خليفة أن وزارة الأوقاف بأسيوط لا تدخر جهدًا في دعم الأئمة وتأهيلهم، مشددًا على أن المدارس العلمية تمثل بيئة خصبة لإعداد دعاة واعين بالتراث، ومتمكنين من أدوات الخطاب المعاصر.

وأضاف قائلا: معيارنا الأصيل هو الكفاءة والقدرة على تمثيل المنهج الوسطي المستنير، فنحن نبحث عن الإمام القدوة الذي يجمع بين العلم الغزير والطرح العصري الرصين، ليكون مؤثرًا في الناس وهاديًا لهم إلى قيم الرحمة والتسامح.

وأشاد الدكتور عيد بالمستويات الرفيعة التي أظهرها الأئمة خلال المقابلات، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الوزارة على إعداد كوادر دعوية مؤهلة تمثل إضافة حقيقية للعمل الدعوي، ومصدر فخر لمساجد أسيوط على وجه الخصوص.

ومن جانبه، أوضح الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، أن هذه الاختبارات تهدف في جوهرها إلى انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل رسالة الأوقاف في صورتها المشرقة، مشيرًا إلى أن المدارس العلمية مشروع رائد يسهم في تكوين أئمة متميزين يجمعون بين الأصالة والمعاصرة. وأضاف أن الاهتمام برفع كفاءة الإمام هو استثمار مباشر في وعي المجتمع، وبناء دعاة مؤهلين لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

