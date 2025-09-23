محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد واسترداد 66 فدانًا خلال حملات بـ 6 مراكز

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى حتى 26 من سبتمبر الجاري، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات مجلس الوزراء.

إزالة 44 حالة تعدي واسترداد 66 فدانًا خلال حملات بـ 6 مراكز

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذت خلال الأيام الماضية أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدي شملت أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمباني التي أُزيلت نحو 5190 مترًا مربعًا، فضلًا عن استرداد 66 فدانًا و16 قيراطًا و16 سهمًا من الأراضي الزراعية. وقد تركزت هذه الإزالات في ستة مراكز هي: أبنوب، الغنايم، صدفا، منفلوط، أسيوط، الفتح، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف أبو النصر أن مركز منفلوط شهد وحده تنفيذ 19 حالة تعدي تتعلق بأراضي تابعة للإصلاح الزراعي، بينما أُزيلت 9 حالات تعدي فوري على أراضٍ زراعية في مركز صدفا، أما في مركز الفتح فقد تم التعامل مع 11 حالة شملت أراضي إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، في حين أُزيلت حالتان بمركز أبنوب تخصان أراضي تابعة للوحدة المحلية، وحالة بكل من مركزي الغنايم وأسيوط، وأخرى لمتغيرات مكانية في حي غرب.

وشدد المحافظ على أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة نفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، تلتها المرحلة الثانية الجارية، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 من أكتوبر المقبل.

واختتم اللواء هشام أبو النصر بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).