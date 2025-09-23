قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام بحي غرب
محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام بحي غرب
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام التابعة لجمعية الرعاية الاجتماعية بحي غرب أسيوط، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم الدراسية وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق وذلك في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية وعصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم قدم أطفال الدار عددًا من الفقرات الفنية التي نالت استحسان الحضور وأظهرت مواهبهم وقدراتهم.

رعاية الأيتام وتقديم الدعم الكامل لهم يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا

وخلال كلمته في الحفل، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته البالغة بمشاركته هذه اللحظة الإنسانية، مؤكدًا أن رعاية الأيتام وتقديم الدعم الكامل لهم يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.

وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء الوطن.

وقال المحافظ إن أبناءنا من دور الرعاية هم جزء أصيل من مجتمعنا، ويستحقون منا كل الدعم والتشجيع، فهم طاقات واعدة ومستقبل مشرق لمصر، ولن ندخر جهدًا في دعمهم، سواء من خلال مبادرات المحافظة أو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة حريصة على فتح قنوات تواصل دائمة مع إدارات دور الرعاية لتذليل أي عقبات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، مؤكدًا أن العلم والتفوق هما السبيل الأهم لتحقيق الطموحات وصناعة أجيال قادرة على خدمة وطنها.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى إلى دمج الأيتام في المجتمع بصورة طبيعية وتقديم الدعم النفسي والتعليمي اللازم لهم، مثمنًا جهود القائمين على دار الصفا.

فيما أوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية أن الجمعية تعمل على توفير رعاية متكاملة للأطفال، مع الاهتمام بتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الأكاديمية والفنية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم المحافظ للأبناء المتفوقين، حيث قام بتوزيع شهادات التقدير والجوائز والهدايا عليهم وسط أجواء من البهجة والفرحة التي غمرت الأطفال والحضور، في مشهد جسد معاني التكافل الإنساني والتقدير للنجاح.

