بداخلها أدوية مخدرة ومهربة.. ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز ساحل سليم في أسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بساحل سليم.

كانت حملة مكبرة من مفتشي مديرية التموين بأسيوط بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية تمكنت من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز ساحل سليم وعثر بداخلها على أدوية مخدرة ومهربة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم .

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ اسيوط

وتعليمات المهندس خالد محمد احمد وكيل وزارة التموين بضرورة مراقبه اماكن بيع الادويه حفاظا على صحة المواطنين .



وضمت الحملة كلا من راشد همام على مأمورى الضبط القضائي بمديرية التموين و الدكتورة راندا رفعت و الدكتور مصطفى محمود والدكتور مينا هانى والدكتور اسلام يوسف والدكتورة وفاء صلاح ، لجنة هيئة الدواء المصرية.