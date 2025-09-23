قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يبحث تعزيز التعاون في مجالات الأعلاف والثروة الحيوانية مع الصين

محافظ أسيوط يلتقي وفد إحدى الشركات الصينية
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية، والذي يزور المحافظة خصيصًا لتنظيم مسابقة اختيار أفضل طبيب بيطري في مصر.

 وجاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوسيع مجالات العمل في قطاعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية والدواء البيطري، فضلًا عن دراسة فرص زيادة نشاط الشركة داخل المحافظة بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور جمال سيد مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، وقد ضم الوفد كلًا من السيد هان بنج مدير المبيعات، والدكتور أحمد نشأت صالح مدير الدعم الفني، والدكتور باسم صالح رياض مدير المنيا، والدكتور مصطفى حسين مندوب أسيوط، وعبدالرحمن خالد المدير الإداري.

الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية

وأكد محافظ أسيوط  – خلال اللقاء – حرصه على دعم الاستثمارات الجادة التي تخدم المجتمع المحلي وتسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.

وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة البيطرية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات صناعة الأعلاف والدواء البيطري والدواجن، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات ودعم صغار المربين.

وأشار مدير الطب البيطري إلى حرص اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تدريب وتأهيل الكوادر الشابة، نظرًا لما تتيحه من بيئة عمل علمية وتنافسية للأطباء البيطريين، وما تفتحه أمامهم من آفاق واسعة للتطور المهني موضحًا أن هذه الجهود تنعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

واستضافت المحافظة اليوم فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أفضل طبيب بيطري في مصر التي تنظمها الشركة الصينية، بمشاركة 21 طبيبًا بيطريًا من محافظة أسيوط، حيث أسفرت النتائج عن تصعيد 10 متسابقين إلى المرحلة الثانية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدين أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن خطط الشركة للمساهمة في إعداد كوادر بيطرية متميزة قادرة على دعم قطاع الثروة الحيوانية في مصر، معبرين عن تطلعهم إلى تعزيز الشراكة مع المحافظة باعتبارها من المحافظات الواعدة في هذا المجال.

أسيوط الشركات الصينية صناعة الأعلاف تنمية الثروة الحيوانية أفضل طبيب بيطري قطاعات الدواجن الأعلاف والثروة الحيوانية الدواء البيطري

