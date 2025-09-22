إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الهضبة في أسيوط

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم "الاثنين" في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق الهضبة بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارتين بطريق الهضبة بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الهضبة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من حسام حسين حسن 33 عامًا، و محمد غريب محمد 44 عامًا، و عبد السلام محمد عبد السلام 25 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.