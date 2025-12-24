أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن شاحنات القافلة رقم 100 من قوافل «زاد العزة» بدأت التحرك تمهيدًا لدخولها من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المتواصلة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن تدفق الشاحنات بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن سلسلة قوافل تنظمها وتجهزها هيئة الهلال الأحمر المصري، والتي انطلقت منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف قاسم أن القافلة الحالية تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، تشمل السلال والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية ومواد الإيواء، مبينا أن إجمالي المساعدات الغذائية يتجاوز 131 ألف سلة غذائية، إضافة إلى نحو 800 طن من أجولة الطحين، وأكثر من 1300 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، بما يعكس حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل القطاع.