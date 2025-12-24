قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في نفس الأسبوع.. وفاة طارق الأمير ونيفين مندور بطلي فيلم "اللي بالي بالك"

نيفين مندور - طارق الأمير
نيفين مندور - طارق الأمير
أحمد البهى

رحل عن عالمنا هذا الاسبوع، كل من الفنانة نيفين مندور، والفنان طارق الأمير، بطلي فيلم اللي بالي بالك. 

كما جمع العمل بين كل من نيفين مندور والفنان طارق الأمير، جمع الموت بينهم أيضًا، حيث رحلت نيفين مندور اثر تعرضها الي الاختناق في منزلها، بينما توفي طارق الأمير بعد ان تعرض الي وعكة صحية. 

الفنان طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.

بالإضافة إلى التمثيل، خاض طارق الأمير تجارب ناجحة في مجال التأليف، ومن بين الأفلام التي قام بتأليفها "كتكوت" عام 2006 بطولة محمد سعد وفيلم "مطب صناعي" عام 2006 بطولة أحمد حلمي وفيلم "الحب كده" عام 2007.

الفنانة نيفين مندور الفنان طارق الأمير فيلم اللي بالي بالك

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
أرخص سيارات SUV
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
