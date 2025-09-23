قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل تعليم أسيوط يلتقي مجلس أمناء مدرسة طه حنفي المليجي لبحث دعم المشاركة المجتمعية

إيهاب عمر

التقى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين بأسيوط بمشاركة النائب محمد حمدى دسوقى والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب وذلك بقاعة اجتماعات مديرية التربية والتعليم ،بحي شرق مدينة أسيوط وذلك لدعم جهود المشاركة المجتمعية .

جاء ذلك بحضور المؤمن بالله يحيى حامد رئيس المجلس و محمود خليفة مدير المدرسة والمدير التنفيذى للمجلس وعضوية فتحى صلاح عامر ومحمود خليل ومحمد مرسى وشحاتة جابر و أحمد سيد و عمرو عاطف وتامر هشام أعضاء مجلس أمناء المدرسة وهاجر معوض أمين سر المجلس .

 المشاركة المجتمعية الفعالة للنهوض بقطاع التعليم


وفى بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، بالسادة النواب وأعضاء مجلس الامناء ، مؤكدا على الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر  محافظ أسيوط لمجلس أمناء وآباء ومعلمين المحافظة برئاسة المهندس النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة للنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة ، ومنها ما تم تنفيذه من استكمال أعمال الصيانة والتطوير بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة ودعم جهود الدولة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين ، لافتاً الى أهمية دور مجلس الامناء والاباء والمعلمين الذى يمثل حلقة وصل وترابط بين أولياء الامور والقيادات التعليمية بالمدارس والادارات ،فضلاً عن الدور المنوط به المجلس فى تطوير جودة المخرج التعليمي والإشراف على الخطط والمبادرات والمشاركة في رسم السياسات ووضع الأهداف وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير وحل المشكلات للنهوض بالعملية التعليمية .


وقدم أعضاء مجلس الامناء ، التهنئة لوكيل وزارة التعليم بالمحافظة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، معلنين دعمهم الكامل لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة ، تفعيلا للمشاركة المجتمعية كما تم مناقشة طلبات أعضاء مجلس أمناء المدرسة ،بتكثيف الجهود لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعملية التعليمية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وزارة التربية والتعليم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين أسيوط بدء العام الدراسى الجديد العملية التعليمية

