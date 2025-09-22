قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
رياضة

الشباب والرياضة تصل بعروض "المواجهة والتجوال" لمحافظة أسيوط

عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة، دعم المواجهة والتجوال بالتعاون مع وزارة الثقافة ( البيت الفني للمسرح ) بالعديد من قرى حياة كريمة بمختلف المحافظات، والتي تستمر خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٥ - يونيو ٢٠٢٦.

وتوضح الصور العرض المسرحي "توته توته " تأليف طارق عمار واخراج السعيد منسى ،والذي تم تنفيذه بمحافظة أسيوط، يتناول موضوع العرض  مشاكل المرأة المصرية من خلال مونودراما .

وتهدف عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى المساهمة في محاربة أفكار التطرف والإرهاب ونشر الوعي الثقافي والفني وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الشباب ، من خلال إلقاء الضوء على الرموز الوطنية والتنويرين الذين أثروا فى مجتمعهم وساهموا فى دفع المجتمع إلى الأمام ، بهدف الوصول للأماكن المحرومة من الدعم الثقافي والفني والترفيهي بالقرى والنجوع ومراكز الشباب ودور الأيتام وقصور الثقافة لإتاحة الفرصة لمناقشة مشاكل المجتمع المصري.

