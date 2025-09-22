الشباب والرياضة تصل بعروض "المواجهة والتجوال" لمحافظة أسيوط

تواصل وزارة الشباب والرياضة، دعم المواجهة والتجوال بالتعاون مع وزارة الثقافة ( البيت الفني للمسرح ) بالعديد من قرى حياة كريمة بمختلف المحافظات، والتي تستمر خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٥ - يونيو ٢٠٢٦.

وتوضح الصور العرض المسرحي "توته توته " تأليف طارق عمار واخراج السعيد منسى ،والذي تم تنفيذه بمحافظة أسيوط، يتناول موضوع العرض مشاكل المرأة المصرية من خلال مونودراما .

وتهدف عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى المساهمة في محاربة أفكار التطرف والإرهاب ونشر الوعي الثقافي والفني وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الشباب ، من خلال إلقاء الضوء على الرموز الوطنية والتنويرين الذين أثروا فى مجتمعهم وساهموا فى دفع المجتمع إلى الأمام ، بهدف الوصول للأماكن المحرومة من الدعم الثقافي والفني والترفيهي بالقرى والنجوع ومراكز الشباب ودور الأيتام وقصور الثقافة لإتاحة الفرصة لمناقشة مشاكل المجتمع المصري.