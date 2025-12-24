قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط

أمم افريقيا
أمم افريقيا
حسام الحارتي

يبحث الملايين عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا2025 بالمغرب، ويهتم الكثيرون  بمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا  باستمرار .

وبشكل خاص ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الرياضية، بعدما أعلنت الجزائر رسمياً حصولها على حقوق بث 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا 2025.

انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

نستعرض لكم تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وذلك لمتابعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب


تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025

تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي


القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية


قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2


التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس قناة Max Sport 1 البلغارية


القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات


القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي

كأس أمم أفريقيا الجزائرية الرياضية الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

جومانا مراد

شاهد.. جومانا مراد تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

محمد بكري

نجوم الفن المصري والفلسطيني يودعون محمد بكري بكلمات مؤثرة

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد واقعة تصويرها

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد