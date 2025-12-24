تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط

يبحث الملايين عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا2025 بالمغرب، ويهتم الكثيرون بمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا باستمرار .
وبشكل خاص ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الرياضية، بعدما أعلنت الجزائر رسمياً حصولها على حقوق بث 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا 2025.
انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025
وانطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.
تردد قناة الجزائرية الرياضية
نستعرض لكم تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وذلك لمتابعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025
1- القمر الصناعي: نايل سات.
2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.
3- معدل الترميز: 27500.
4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
5- معامل الاستقطاب: أفقي.
6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.
طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية
- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)
- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)
أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.
الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة
أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب
تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025
تردد قناة TNT المغربية
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي
القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية
قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV
قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 23500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2
التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكس قناة Max Sport 1 البلغارية
القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
