رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر، معلنًا الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الدولة المصرية.

إجراءات وهيكلية داخل مؤسسات الدولة

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المستهدفات التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تمس المواطن المصري بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تقتصر على إجراءات وهيكلية داخل مؤسسات الدولة، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

الإجراءات التصحيحية المطلوبة

وأشار مدبولي إلى أنه لا توجد أي إجراءات جديدة من شأنها تحميل المواطن أعباء مالية نتيجة هذه المراجعات، موضحًا أن الدولة كانت قد نفذت بالفعل الإجراءات التصحيحية المطلوبة في وقت سابق، والتي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تقييم البرنامج الاقتصادي المصري.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستقرار المالي والنمو المستدام، مع التأكيد الكامل على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين.