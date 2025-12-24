الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السادة أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وهم: السيد حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الكاثولييك، والسيد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد سيادته السادة اللواءات، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد وهم:

اللواء شرطة/ أيمن علي عبدالهادي عيسى إلى طائفة السريان الأرثوذكس

اللواء شرطة/ شريف شفيق أحمد هلال إلى طائفة الأرمن الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف حافظ نجيب باشا إلى طائفة الروم الكاثوليك

اللواء شرطة/ ضياء الدين فتحي عبدالحميد محمد إلى طائفة السريان الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف عادل أمين عبدالحميد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك

اللواء شرطة/ وائل حسن عبدالعظيم نصار إلى طائفة الكلدان الكاثوليك

اللواء شرطة/ حسام الدين علي مصطفى حنفي إلى طائفة اللاتين الكاثوليك