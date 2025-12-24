قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابني مش بلطجي.. أول تعليق للأم في واقعة التعدي على مدرس الإسماعيلية بمقص

الام ونجلتها
الام ونجلتها
الإسماعيلية انجي هيبة

قالت والدة «خالد» ، المتهم في واقعة التعدي على مدرس بالإسماعيلية بمقص، إن ابنها محترم وليس بلطجي كما وصفوه المدرسين ورواد السوشيال ميديا ، وأنها واثقة في نزاهة القضاء المصري وتقديره للواقعة ، والتي أكدت أنها كانت شاهدة عيان على تربص أطرافها لها ولابنها الوحيد .

وأوضحت الأم ، أن ابنها هو الوحيد شقيق بنتها الوحيدة الطالبة في الصف الثاني الاعدادي بمدرسة أبو صوير المجاورة، وأنه سبق وأن حرروا ضد المدرسة شكاوي بموقع الوزارة بسبب الإهمال والتنمر وغيرها من الوقائع التي أثرت على بنتها المريضة.

وعن سبب الواقعة، قالت الأم إن إدارة المدرسة تسمح طوال العام الدراسي بدخول أجهزة الهاتف المحمول، وأنه في يوم الواقعة تعنتت إدارة المدرسة مع ابنتها بسبب الشكاوي التي حررها خالد ضدهم في وقائع أخري.

 وقررت محكمة جنح أبو صوير ، تأجيل قضية محاكمة ولي أمر في واقعة التعدي علي مدرس داخل مكتب وكيل المدرسة في مدرسة أبو صوير المجاورة بنات، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

