وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد انتظام الدراسة بمدارس القوصية

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ انتظام الدراسة في مدارس فوزى ابوسيف الابتدائية بنين وفوزى ابوسيف الابتدائية بنات ومهران خلاف الإعدادية بنات وأبو بكر الصديق الإعدادية بنات بمركز القوصية وذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها بمدارس المحافظة مع بداية العام الدراسى الجديد.

رافقه خلالها الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية وعلى طه وكيل الإدارة وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة .

وكيل وزارة التربية والتعليم يشارك الطلاب تحية العلم



حيث زار وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم مدرسة فوزى ابوسيف الابتدائية بنين والتى تتكون من 21 فصل بالإضافة إلى 3 قاعات رياض اطفال وحضر طابور الصباح وشارك اطفال مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حفل الاستقبال وشاركهم فى تحية العلم وترديد النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وخاصة مع انتظام الدراسة اليوم بمرحلة رياض الأطفال "كي جى 1و 2 بالإضافة للصف الأول والثانى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة.



كما تفقد دسوقى خلال الزيارة فصول مدرسة فوزى ابوسيف الابتدائية بنات والتى يبلغ عدد فصولها 28 فصل دراسى باجمالى 1290 طالب وطالبة بالإضافة إلى قاعتين رياض اطفال بحضور ماجدة ماهر مديرة المدرسة ونادية محمد وكيلة المدرسة.



كما تفقد انتظام الدراسة بمدرستى مهران خلاف الإعدادية بنات والتى يبلغ عدد فصوله 37 فصل دراسى باجمالى1750 طالبة.

كما تابع سير العمل بمدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بنات والتى يبلغ عدد فصولها 24 فصل دراسى باجمالى 1031 طالبة بحضور. جيهان كرم بولس مدير إدارة المدرسة وإيمان احمد حسن وكيلة المدرسة.



واطمأن وكيل الوزارة - خلال تفقد المدارس - على تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات وتسكين المعلمين وخاصة معلمى الحصة لسد العجز فى بعض التخصصات وتفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتأكد من جاهزيتها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية و انتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية ومستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.



وقدم وكيل الوزارة - خلال الجولة - التهنئة لكافة العاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح مشددا على ضرورة الالتزام بالكلمة الموحدة عن حب الوطن وتعميق الولاء والانتماء والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى.

وأكد على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.