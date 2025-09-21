قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة أسيوط يلتقي الطالبة ثريا أشرف أول كفيفة ببرنامج PPIS بكلية التجارة في أولى محاضراتها

رئيس جامعة أسيوط يلتقي الطالبة ثريا أشرف أول كفيفة ببرنامج PPIS بكلية التجارة في أولى محاضراتها
رئيس جامعة أسيوط يلتقي الطالبة ثريا أشرف أول كفيفة ببرنامج PPIS بكلية التجارة في أولى محاضراتها
إيهاب عمر

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد بالطالبة ثريا أشرف، والتي تُعد أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة ضمن برنامج الـPPIS، وذلك خلال جولته لمتابعة انطلاق الدراسة وحضورها أولى محاضراتها بالبرنامج.

نموذج مشرف لزملائها ورسالة أمل تعكس قوة الإرادة

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن تقديره لما أظهرته الطالبة ثريا أشرف من إصرار وقدرة على التحدي رغم ما واجهته من صعوبات، مؤكداً أنها نموذج مشرف لزملائها ورسالة أمل تعكس قوة الإرادة. وأوضح أن جامعة أسيوط تحرص دائماً على دعم طلابها من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة التعليمية الملائمة التي تساعدهم على استكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم.

وكان الدكتور المنشاوي قد وجّه في وقت سابق بتخصيص منحة دراسية كاملة للطالبة تغطي كافة مصروفاتها حتى التخرج، تأكيدًا على التزام الجامعة بتذليل العقبات أمام أبنائها من ذوي الهمم.

وشهد اللقاء حضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبد السلام المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد الشورى منسق برنامج PPIS.

وأكد الدكتور علاء عبد الحفيظ أن التحاق الطالبة ثريا بالكلية يُعد خطوة مهمة تعكس قدرتها على التحدي، مشيدًا بدعم الجامعة لطلابها من ذوي الإعاقة في مختلف المراحل التعليمية.

يُذكر أن ثريا حصلت على مجموع 75% في الثانوية العامة، واختارت دراسة العلوم السياسية بكلية التجارة لتحقيق حلمها بالعمل في السلك الدبلوماسي أو التجاري، فيما يواصل مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير المركز، تقديم أوجه الدعم والرعاية المتكاملة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

