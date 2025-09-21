قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
محافظات

أسيوط تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف

إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، تدشين فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد شبابها، وذلك في إطار خطة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة والتوجهات المتطرفة.

وجرى تدشين المبادرة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن مع إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة والتجارة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة على أعلى المستويات ببناء وعي مجتمعي مستنير وحماية الأجيال الجديدة.

حضر الفعاليات الدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والأب عاموس ممثل الكنيسة المصرية وبيت العائلة المصرية، وأحمد محمد راشد ممثل اتحاد بشبابها بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والأئمة والعلماء ورجال الدين، وأعضاء حملة "بشبابها".

ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وبناء وعي ديني ومجتمعي سليم

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن المبادرة تجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وبناء وعي ديني ومجتمعي سليم، مشيرًا إلى أن فعالياتها ستتضمن ندوات ومحاضرات وأنشطة تثقيفية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب حملات إعلامية تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر على أهمية هذه المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتشدد، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني بما يتواكب مع متطلبات العصر ويعالج القضايا المجتمعية بروح التوعية والرحمة، كما وجه بتوفير كل أوجه الدعم لضمان نجاح المبادرة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا، مع ربط فعالياتها بالقضايا الوطنية مثل مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومكافحة البناء العشوائي وإلقاء المخلفات بالترع والمصارف ومشكلة الثأر، إضافة إلى دعم الحالات الإنسانية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على تعميم المبادرة في مختلف المراكز والقرى، باعتبارها إحدى أدوات حماية الأمن الفكري وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أنها تنسجم مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وترسيخ دعائم "رؤية مصر 2030" التي تضع الاستثمار في الإنسان في صدارة أولوياتها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المبادرة تعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التطرف والشائعات، مؤكدًا أن التعاون مع الشباب ومؤسساتهم يضمن وصول رسالتها إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة فئة الشباب. وأضاف أن المبادرة تستند إلى خطة توعوية وطنية تمتد لعام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية مركزية تمس حياة الناس اليومية، لتشكل مشروعًا وطنيًا لبناء وعي جديد يعزز القيم ويزرع الأمل.

أسيوط المبادرة الوطنية صحح مفاهيمك وزارة الأوقاف وزارة الشباب والرياضة اتحاد شبابها نشر الفكر الوسطي رئيس مجلس الوزراء الفيديو كونفرانس الدكتور أسامة الأزهري

