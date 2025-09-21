قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محافظات

محافظ أسيوط: إحياء الحرف اليدوية والتراثية ركيزة للتمكين الاقتصادي

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكافة أشكالها، باعتبارها وسيلة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية وتنميتها، إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

 ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت معرضاً للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج، تضمن منتجات أندية الفتاة والمرأة، وشمل المعرض أعمالاً خشبية وحرفية متنوعة مثل الكورشيه والريزون والديكوباج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهن، والمساهمة في استدامة الحرف اليدوية ونقلها للأجيال القادمة، فضلاً عن إبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور أندية الفتاة داخل الهيئات الشبابية، من خلال توفير الدعم الكامل لتمكين المرأة ومشاركتها في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل التي تنمي المهارات وتفتح آفاقاً جديدة نحو الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وإحيائها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية بمختلف المجالات. 

وشدد على ضرورة رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية في مجالات الأشغال اليدوية والتراثية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

