محافظ أسيوط: إحياء الحرف اليدوية والتراثية ركيزة للتمكين الاقتصادي

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكافة أشكالها، باعتبارها وسيلة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية وتنميتها، إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

معرض للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت معرضاً للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج، تضمن منتجات أندية الفتاة والمرأة، وشمل المعرض أعمالاً خشبية وحرفية متنوعة مثل الكورشيه والريزون والديكوباج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهن، والمساهمة في استدامة الحرف اليدوية ونقلها للأجيال القادمة، فضلاً عن إبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور أندية الفتاة داخل الهيئات الشبابية، من خلال توفير الدعم الكامل لتمكين المرأة ومشاركتها في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل التي تنمي المهارات وتفتح آفاقاً جديدة نحو الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وإحيائها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية بمختلف المجالات.

وشدد على ضرورة رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية في مجالات الأشغال اليدوية والتراثية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.