كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
محافظات

محافظ أسيوط: خريجو الطب البيطري شركاء في تعزيز الإنتاج الحيواني والتنمية المستدامة

محافظ أسيوط يلتقي خريجي الطب البيطري
محافظ أسيوط يلتقي خريجي الطب البيطري
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن تعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية وإتاحة فرص حقيقية للخريجين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن خريجي كليات الطب البيطري سيكونون شريكاً فاعلاً في تطوير القطاع البيطري وتعزيز الإنتاج الحيواني.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الختامي لمبادرة "تدريب وتشغيل خريجي الطب البيطري"، والتي استهدفت إعداد كوادر مؤهلة للعمل بالمجازر الحكومية المطورة والنصف آلية داخل المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور صلاح علي قطب، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى جانب عدد من الخريجين المشاركين.

طرح أفكار ومقترحات لمشروعات إنتاجية

وخلال كلمته، شدد محافظ أسيوط على حرصه على تقديم الدعم الكامل للخريجين وتذليل أي معوقات تحول دون دمجهم في سوق العمل، داعياً إياهم إلى طرح أفكار ومقترحات لمشروعات إنتاجية في مجال تخصصهم، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات داخل نطاق كل مركز، بما يساهم في بناء مجتمع منتج قائم على طاقات شبابية مؤهلة ومدربة.

تخصيص فدان أرض بمركز أسيوط ليتم تقسيمه بين الخريجين

وكشف المحافظ عن تخصيص فدان أرض بمركز أسيوط ليتم تقسيمه بين الخريجين، بغرض إقامة مشروعات صغيرة تشمل تربية الحمام والبط والأَوْز، وإنشاء مزارع دواجن وفق معايير بيطرية حديثة، إلى جانب زراعة محاصيل استراتيجية وأشجار النخيل، لتكون بمثابة "حاضنة زراعية" تدعم ريادة الأعمال الشبابية وتربط بين التدريب العملي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المبادرة – التي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة – استمرت أكثر من خمسة أشهر داخل المجازر النصف آلية، وشملت تدريباً عملياً على جميع المراحل المرتبطة بالعمل البيطري، بدءاً من الكشف قبل الذبح والإشراف على عمليات الذبح باستخدام المعدات الحديثة، مروراً بأعمال تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية وتشخيص الحالات التناسلية بالسونار، وصولاً إلى إعداد دراسات الجدوى لمشروعات بيطرية متنوعة مثل العيادات، مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني، ومراكز بيع الأدوية البيطرية.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن شكرهم لمحافظ أسيوط على رعايته ودعمه المستمر للمبادرة، مؤكدين أنها فتحت أمامهم آفاقاً جديدة للتأهيل العملي والاندماج في سوق العمل، كما قاموا بتقديم درع تذكاري للمحافظ تقديراً لجهوده في تمكينهم وتبني مبادرات تسهم في تعزيز دورهم المهني والاقتصادي.

أسيوط الطاقات الشبابية خريجي كليات الطب البيطري القطاع البيطري الإنتاج الحيواني الطب البيطري المجازر الحكومية سوق العمل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على موعد انتهائها فأدها الآن

مبادرة صحح مفاهيمك

وزير الأوقاف يطلق مبادرة صحح مفاهيمك لعلاج المظاهر السلبية في المجتمع

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

