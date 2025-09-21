محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات المخالفة بميدان القناطر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيهاب عمر

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان القناطر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والطلاب والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الحملة التي شارك بها عيون إبراهيم رئيس حي شرق ونوابه ومسئولي الإشغالات بالحي إزالة الأكشاك العشوائية والـ"فاترينات" غير المرخصة التي أقيمت داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتي تبين مخالفتها للقانون من خلال سرقات كهرباء من أعمدة الإنارة العامة واستخدام وصلات مياه غير شرعية، وهو ما يشكل تعديًا على المرافق العامة وحقوق المواطنين.

ردع المخالفين ومنع عودة هذه الظواهر العشوائية

وأكد محافظ أسيوط خلال متابعته الميدانية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها أو الإضرار بمرافقها الحيوية، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تقتصر على حي أو مركز بعينه، بل ستشمل جميع المناطق تباعًا لضمان ردع المخالفين ومنع عودة هذه الظواهر العشوائية فضلا عن تحقيق السيولة المرورية في الشوارع.

وفي السياق نفسه، وجه اللواء هشام أبو النصر رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني وإجراء حملات دورية لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة ونظيفة والمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع الرئيسية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

