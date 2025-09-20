قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طلاب أسيوط يحصدون 4 جوائز فردية والمركز الأول بالمسابقة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية

طلاب جامعة أسيوط يحصدون 4 جوائز فردية والمركز الأول في المشروع الجماعي بالمسابقة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية
طلاب جامعة أسيوط يحصدون 4 جوائز فردية والمركز الأول في المشروع الجماعي بالمسابقة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية
إيهاب عمر

حقق طلاب جامعة أسيوط إنجازًا متميزًا في ختام الدورة التدريبية رقم (42) بمركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، حيث فازوا بأربع جوائز فردية من أصل سبع، وحصلوا على المركز الأول في المشروع الجماعي، بمشاركة طلاب من جامعات بورسعيد، الفيوم، بنها، والسادات، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة أسيوط والمركز، حيث شاركت الجامعة خلال موسم صيف 2025 بعدد 9 طلاب من قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب وكلية التربية، بهدف تشجيع ممارسة اللغة الفرنسية ونشر الثقافة الفرنكوفونية، وصقل وتأهيل الأجيال الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى دورها في صقل شخصية الطلاب واكتشاف مواهبهم العلمية والثقافية والفنية، وتنمية مهاراتهم اللغوية والتربوية.

وأوضح المنشاوي ان الجامعة تحرص على دعم الطلاب وحثهم على المشاركة في المحافل العلمية والثقافية لتبادل الخبرات، واكتساب المعرفة، وتأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تدعم كافة مراكز اللغات وتشجع الطلاب على المشاركة في أنشطتها، ما يسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم اللغوية ويزيد من الإقبال على تعلم اللغة الفرنسية.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية، بتميز مركز اللغة الفرنسية بالجامعة وأنشطته الرائدة، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهى رزق، مدير مركز اللغة الفرنسية ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، أن التدريب المقدم للطلاب مجاني ويشمل قواعد اللغة، الترجمة، والثقافة الفرنسية على أيدي أساتذة مصريين وأجانب، إضافة إلى زيارات لمكتبة الإسكندرية ومتاحفها، وحضور ندوات مع أبرز رموز الفكر والثقافة والصحافة الفرنسية والمصرية. وأضافت أن الطلاب الفائزين بالجوائز الفردية هم: جورج صبرى، روز كميل، بسملة مدحت، وروزالين بولس، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة جهود مشتركة وتعاون مستمر بين الجامعة والمركز.

ويُعد مركز الأنشطة الفرنكوفونية من أبرز المراكز المعنية بنشر اللغة والثقافة الفرنسية في مصر، حيث ينظم بانتظام دورات تدريبية، محاضرات، ورش عمل، وفعاليات ثقافية وعلمية متنوعة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتأهيل الأجيال الجديدة أكاديميًا وثقافيًا.

