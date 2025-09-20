بتحية العلم .. انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة أسيوط

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم السبت طلاب الجامعة في أداء تحية العلم والنشيد الوطني، إيذانًا ببدء فعاليات العام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك أمام المبنى الإداري للجامعة.

وحضر الاحتفال نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، ومستشارو رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، وأعضاء الجهاز الإداري، واتحاد طلاب الجامعة، إلى جانب مئات الطلاب الذين توافدوا إلى الحرم الجامعي.

جاءت الاحتفالية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسرة "طلاب من أجل مصر"، وبمساهمة إدارات الجامعة المختلفة.

وتضمنت الفعاليات عزف السلام الجمهوري، وتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أعقبها كلمات للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، ثم الدكتور أحمد عبد المولى، وكلمة ممثل الطلاب، إلى جانب عرض فيلم قصير حول كليات الجامعة وخدماتها وأنشطتها. وقد تولى تقديم الحفل الأستاذ محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفي كلمته، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بالطلاب الجدد والقدامى، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد الذي استهلته الجامعة بتحية العلم، مؤكدًا أنها لحظة فخر ووفاء للوطن، وليست مجرد تقليد رسمي.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الجامعة كافة، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل شاهدًا خالدًا على عظمة الإرادة المصرية وتضحيات الشهداء الأبرار.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الطلاب هم قلب الجامعة وروحها النابضة، والعلم هو سلاحهم الحقيقي نحو التميز والتقدم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية والخدمية لتمكينهم من تحمل مسئولية البناء والتنمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستعدادات للعام الجديد شملت تطوير المدرجات والمعامل والمدن الجامعية التي باتت قادرة على استيعاب نحو 12 ألف طالب وطالبة، مع تخصيص غرف مجهزة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن اكتمال تجهيزات القرية الأوليمبية لتكون مركزًا شاملًا للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. كما شدد على تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية لتيسير الإجراءات الدراسية.

وأضاف أن الجامعة أعدت خطة ثرية للأنشطة الطلابية تضم ندوات تثقيفية، ومحاضرات توعوية، وفعاليات رياضية وفنية واجتماعية، إلى جانب تطوير الملاعب والمرافق بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية، بما يثري شخصية الطلاب ويفتح المجال أمامهم لاكتشاف مواهبهم. وعلى المستوى الأكاديمي، أوضح أن الجامعة طرحت مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة في مجالات الطب والهندسة والزراعة والتربية والحاسبات والمعلومات، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويتوافق مع رؤية مصر المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة بجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تقف اليوم صفًا واحدًا خلف قائدها ورمز عزتها وفخرها، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأعلن رئيس الجامعة كامل الدعم والتأييد للقيادة السياسية الوطنية التي أثبتت للعالم قدرة مصر على مواجهة التحديات، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية وحماية مستقبل الوطن.

ودعا الدكتور المنشاوي أبناءه الطلاب إلى الالتزام والمثابرة والمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط ستظل داعمة لهم في مسيرتهم التعليمية والبحثية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع وقيادة المستقبل.

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد عبد المولى على أن الطلاب هم محور العملية التعليمية، لافتًا إلى حرص الجامعة على دعمهم وتبني مواهبهم وإبداعاتهم. وحثهم على جعل العلم هدفهم الأول وسلاحهم للتفوق، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية. كما وجّه أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تطوير البرامج التعليمية والانفتاح على الجامعات العالمية، وتخريج جيل قادر على المنافسة وخدمة الوطن.

وفي كلمة اتحاد الطلاب، أعربت الطالبة ندا خالد، ممثل طلاب الجامعة، عن فخرها بتمثيل زملائها من خلال الاتحاد، مؤكدة أن الجامعة تمثل حياة متكاملة للطلاب بما توفره من خدمات وأنشطة إلى جانب الدراسة، موجهة الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للطلاب وحرصها على إعداد جيل واعٍ ومؤهل يسهم في خدمة المجتمع.