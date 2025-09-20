قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انتظام العملية التعليمية في معاهد أسيوط الأزهرية| صور

انتظام الدراسة بمعاهد أسيوط الأزهرية
انتظام الدراسة بمعاهد أسيوط الأزهرية
إيهاب عمر

انطلقت الدراسة في المعاهد الأزهرية بأسيوط، اليوم السبت، إذ انتظم الطلاب في معهد أسيوط الثانوي للبنين "فؤاد الأول"، وذلك عقب استعدادات مكثفة نفذتها المعاهد الأزهرية تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور علي محمود ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

وشهد الدكتور علي محمود ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، طابور الصباح داخل معهد أسيوط بنين الثانوي، وألقى كلمة للطلاب تضمنت التأكيد على حب الوطن تزامنًا مع إطلالة عام دراسي جديد، تُجدد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، تُحبه حُبًّا صادقًا، ونعمل لرفعته، وتُسهم في بِنائه؛ مشيرًا إلى أن من تمام حب الوطن أن نجتهد في طلب العلم.
وتضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين، والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطنى باعتبارهما من الركائز الأساسية فى بناء الهوية الوطنية.

أسيوط المعاهد الأزهرية معهد أسيوط شيخ الأزهر أخبار أسيوط بدء الدراسة العام الدراسي الجديد

