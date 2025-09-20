قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل صيدلية غير مرخصة خلال حملة تفتيشية

ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل صيدلية غير مرخصة بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل صيدلية غير مرخصة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية المتنوعة من بينها أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها أجهزة الرقابة التموينية على عدد من المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت الحملة برئاسة بهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي، وبمشاركة المفتشين محمد أحمد الطوابي وعلي محمد علي، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور مصطفى محمود، والدكتور مينا هاني، والدكتور إسلام يوسف، حيث استهدفت الحملة منطقة مركز الفتح وأسفرت عن ضبط المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مواصلة الحملات التفتيشية اليومية والمفاجئة على جميع المراكز والمدن والأحياء

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في مواصلة الحملات التفتيشية اليومية والمفاجئة على جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لضمان وصول السلع التموينية والأدوية للمواطنين بشكل آمن وبجودة عالية، تنفيذًا لخطة الدولة في ضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.

لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تعرّض صحتهم للخطر، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية للحد من تداول السلع والأدوية غير المرخصة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

ودعا محافظ أسيوط جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أنشطة غير قانونية على الخط الساخن للمحافظة (114) أو أرقام الخط الأرضي (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم  (16528) مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

أسيوط الأدوية البشرية أدوية منتهية الصلاحية صيدلية غير مرخصة أجهزة الرقابة التموينية الرقابة على الأسواق

