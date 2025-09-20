محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية لتسليم شهادات التخرج وحقائب الأدوات المهنية لخريجي البرامج التدريبية الحرفية، والتي نفذت بالتعاون بين مديرية العمل بأسيوط ومؤسسة مصر الخير، تحت شعار "حرفتك .. فرصتك" وبرعاية وزير العمل محمد جبران ومحافظ الإقليم، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

تسليم الشهادات لـ 36 متدرباً أنهوا برامج تدريبية

وخلال الفعالية، التي أقيمت بديوان عام المحافظة، قام المحافظ بتسليم الشهادات لـ 36 متدرباً أنهوا برامج تدريبية متخصصة في مجالات صيانة الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والتي استضافها مركز تدريب بني غالب، بالتعاون مع معامل كلية العلوم بجامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد، وسلام محمد ممثل قطاع التعليم بإدارة التدريب من أجل التشغيل بمؤسسة مصر الخير.

تمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب على الحرف اليدوية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه البرامج تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمهن المختلفة، بما يفتح أمامهم آفاقاً لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويساعد في تحسين مستوى معيشة الأسر.

وأشاد المحافظ بالشراكة المثمرة بين مؤسسة مصر الخير ومديرية العمل، موضحاً أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الطاقات البشرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشدداً على أن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا اقترن بالتمكين العملي وفتح مجالات للعمل والإنتاج.

كما وجه الشكر لمؤسسة مصر الخير على مساهماتها الفعالة في المبادرات التنموية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ المتدربين المتميزين من كل تخصص، مسلماً إياهم حقائب مهنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 15 ألف جنيه، بما يتيح لهم الانطلاق إلى سوق العمل بعد استكمال مسارهم التدريبي.