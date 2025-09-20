قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق
ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو
لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة
استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية

تحت شعار “حرفتك .. فرصتك” .. محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية بالتعاون مع "مصر الخير"
تحت شعار “حرفتك .. فرصتك” .. محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية بالتعاون مع "مصر الخير"
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية لتسليم شهادات التخرج وحقائب الأدوات المهنية لخريجي البرامج التدريبية الحرفية، والتي نفذت بالتعاون بين مديرية العمل بأسيوط ومؤسسة مصر الخير، تحت شعار "حرفتك .. فرصتك" وبرعاية وزير العمل محمد جبران ومحافظ الإقليم، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

تسليم الشهادات لـ 36 متدرباً أنهوا برامج تدريبية

وخلال الفعالية، التي أقيمت بديوان عام المحافظة، قام المحافظ بتسليم الشهادات لـ 36 متدرباً أنهوا برامج تدريبية متخصصة في مجالات صيانة الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والتي استضافها مركز تدريب بني غالب، بالتعاون مع معامل كلية العلوم بجامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد، وسلام محمد ممثل قطاع التعليم بإدارة التدريب من أجل التشغيل بمؤسسة مصر الخير.

تمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب على الحرف اليدوية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه البرامج تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمهن المختلفة، بما يفتح أمامهم آفاقاً لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويساعد في تحسين مستوى معيشة الأسر.

وأشاد المحافظ بالشراكة المثمرة بين مؤسسة مصر الخير ومديرية العمل، موضحاً أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الطاقات البشرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشدداً على أن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا اقترن بالتمكين العملي وفتح مجالات للعمل والإنتاج.

كما وجه الشكر لمؤسسة مصر الخير على مساهماتها الفعالة في المبادرات التنموية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ المتدربين المتميزين من كل تخصص، مسلماً إياهم حقائب مهنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 15 ألف جنيه، بما يتيح لهم الانطلاق إلى سوق العمل بعد استكمال مسارهم التدريبي.

أسيوط شهادات التخرج حقائب الأدوات المهنية البرامج التدريبية الحرفية مديرية العمل بأسيوط مؤسسة مصر الخير حرفتك فرصتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

قطع التيار الكهربائي عن رأس الحكمة والمستشفى

كهرباء مطروح: قطع التيار عن رأس الحكمة والمستشفى لمدة 5 ساعات

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع انتظام حركة نقل الركاب في أول أيام العام الدراسي الجديد

تحت شعار “حرفتك .. فرصتك” .. محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية بالتعاون مع "مصر الخير"

محافظ أسيوط يسلم شهادات التخرج وحقائب مهنية لخريجي البرامج التدريبية

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد