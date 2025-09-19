لقاء الجمعة للأطفال.. أوقاف أسيوط تنظم فعالية بمسجد محمد محمود باشا بمركز ساحل سليم

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد محمد محمود باشا بإدارة أوقاف ساحل سليم مديرية أوقاف أسيوط، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحضور الدكتور عيد على خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والشيخ ناصر محمد السيد على مدير المتابعة والشيخ حسن عبيد شبيب مدير إدارة أوقاف ساحل سليم.

غرس القيم الدينية والأخلاقية المستمدة من السنة النبوية



شهد اللقاء مشاركة واسعة من الأطفال، حيث تم تنظيم مسابقات تفاعلية تهدف إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية المستمدة من السنة النبوية. وتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تشجع الأطفال على المشاركة الفعالة، مثل الأناشيد الدينية والتلاوات القرآنية والمواقف التربوية التي تحمل في طياتها دروسًا وعبرًا تربوية وأنشطة تعليمية وتربوية متنوعة تشمل مسابقات في حفظ الأحاديث النبوية لتشجيع الأطفال على تعلم الحديث الشريف وفهم معانيه، وفقرات ترفيهية تربوية تجمع بين التعليم والمتعة، مما يسهم في جذب الأطفال وتحفيزهم على التعلم والتفاعل.



وأكد الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التربوية والدينية التي تعزز من قيم الإسلام في نفوس الأطفال وتبني جيلاً قويًا قادرًا على تحقيق النهضة لمجتمعه ووطنه.