قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام برامج التدريب العملي لطلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار التزام جامعة القاهرة الأهلية بتقديم نموذج تعليمي متطور يواكب المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، يواصل طلاب كلية العلوم بالجامعة  تنفيذ برامج تدريب عملي منتظمة ومكثفة داخل معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة الأم، وذلك في إطار الاستعداد للامتحانات العملية لنهاية الفصل الدراسي الأول.

ويشمل التدريب العملي معامل علم الحيوان، والفيزياء، والكيمياء، حيث يكتسب الطلاب خبرات تطبيقية مباشرة داخل بيئة معملية متقدمة، تتيح لهم التعامل مع العينات والأجهزة والتجارب العلمية المختلفة، تحت إشراف أكاديمي متخصص، بما يسهم في ترسيخ الفهم العلمي وتنمية المهارات البحثية والتحليلية، ورفع كفاءة الأداء العملي لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة،  أن هذه التدريبات تعكس رؤية الجامعة في بناء منظومة تعليمية حديثة تقوم على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن إتاحة التدريب داخل معامل جامعة القاهرة الأم يضمن للطلاب التعرض لأفضل الممارسات الأكاديمية والتقنية، لافتًا إلى حرص الجامعة الأهلية على إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة معًا، وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال شراكات أكاديمية فعالة مع مؤسسات تعليمية رائدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار،  نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن هذه البرامج التدريبية تأتي متزامنة مع مراجعات عملية نهائية تستهدف تهيئة الطلاب بشكل شامل للامتحانات العملية، وتعزيز قدرتهم على الربط بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي، لافتًا إلى أن فلسفة التعليم التي نتبناها الجامعة الاهلية تقوم على الفهم والتجربة والتطبيق، وليس الحفظ فقط، وهو ما ينعكس بوضوح في مستوى الأداء العملي للطلاب داخل المعامل.

ومن جهتها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي أن التدريب العملي يمثل ركيزة أساسية في إعداد طلاب العلوم والقطاع الصحي بوجه عام، لما له من دور محوري في بناء القدرات العلمية والبحثية، مشيرًة إلي أن التدريب داخل معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة الأم يتيح للطلاب بيئة تعليمية ثرية، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ومجالات البحث العلمي.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن هذا التعاون الأكاديمي مع جامعة القاهرة الأم يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعات، ويعكس التزامها الدائم بتوفير أفضل فرص التدريب العملي لطلابها، بما يسهم في تخريج كوادر متميزة علميًا وعمليًا، قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.

جامعة القاهرة معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة كلية العلوم طلاب كلية العلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ترشيحاتنا

Exynos 2600

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

مرسيدس CLA 220

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

فيراري

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد