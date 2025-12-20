قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا تتراجع.. 90 مليار يورو قرض لـ أوكرانيا دون المساس بالأموال الروسية
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات بتزود الكحة وأخرى بتهديها فورًا.. علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وفاة سمية الألفي.. ابنة محافظة الشرقية ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
أخبار البلد

وزير الري يتابع تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الري ، اجتماعا لاستعراض خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

صرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبى المعرفى يعد بمثابة استثمار استراتيجي في الكوادر البشرية بالوزارة، وخطوة هامة نحو بناء جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة منظومة المياه المصرية فى المستقبل، حيث يتقن هذا الجيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويتحلى بالمرونة والإبتكار، ويؤمن بأن الإدارة الذكية للمياه هى أحد أبرز أدوات تحقيق التنمية المستدامة في مصر .

وأضاف  أن البرنامج التدريبى يهدف لرفع الكفاءة الفنية والإدارية والقيادية لعدد (١٣٣) مهندس ومهندسة من العاملين بوزارة الموارد المائية والري الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للبرنامج خلال الفترة الماضية، لتعزيز القدرة على إدارة منظومة المياه وفقاً لرؤية التطوير الشامل تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" .

وعند إعداد المنظومة التدريبية للقيادات بالوزارة؛ فقد تم الاسترشاد بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما تم الاسترشاد ببرامج تأهيل القيادات الهندسية والقيادات الإدارية السابق تنفيذها بالوزارة، بهدف إعداد البرنامج الحالي فى أفضل صورة ممكنة، كما تم الاستعانة بالمحتوي التدريبي المعد من قبل "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري" لإكساب المتدربين المزيد من المعرفة والخبرات فى عدد من الموضوعات الهامة فى مجال المياه.

وسيتم تقديم محتوي تدريبي متطور مدروس بعناية بحيث يغطي الفجوات الحالية (الفنية - الإدارية - التكنولوجية)، ويحقق العائد المستهدف بكفاءة وفاعلية، مع دمج المتدربين فى مواقع العمل المختلفة، ليتم نقل الخبرات القيادية والتنفيذية إليهم بشكل عملي وسريع مما يسهم في رفع قدراتهم ويحسن من كفاءة التدريب، كما تم تطوير عناصر البيئة التدريبية مثل (لوجستيات التدريب - آليات المتابعة والتقييم - المدربين والمحاضرين - الآليات التدريبية - .....) وغيرها .

الري وزير الري سويلم

