رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
جامعة القاهرة تشكل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة لتعظيم كفاءة الأصول

في إطار حرص جامعة القاهرة على حسن إدارة مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها المادية، أصدر  الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، القرار رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة لحصر المكاتب والمعامل والقاعات والأماكن غير المستغلة داخل كليات ومعاهد ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ويدعم خطط التطوير المؤسسي.

ونصّ القرار على أن تُشكَّل اللجنة برئاسة ا.د. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: أمين عام الجامعة، ومدير عام الادارة الهندسية، ومدير إدارة حماية الأملاك، ومدير الأمن الإداري، وممثل عن الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعضو عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومسئول السلامة والصحة المهنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من المختصين لأداء عملها.

ويستهدف القرار حصر جميع الأماكن المغلقة أو غير المستغلة، سواء كانت مكاتب أو معامل أو قاعات او غيرها من الأماكن، وتحديد أسباب عدم استخدامها، مع تصنيفها وفق حالتها، بما يشمل أماكن مغلقة دون استخدام، أو أماكن صالحة لإعادة التوظيف، أو أخرى تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة تشغيلها أو تخصيصها بصورة عادلة وفعالة.

كما تختص اللجنة بدراسة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل داخل الجامعة، ومدى توافقها مع احتياجات العمل الفعلية، واقتراح آليات لتحسين بيئة العمل، ومنع أي ممارسات فردية أو غير منضبطة في استغلال الأماكن الجامعية، مع إعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والمقترحات والتوصيات اللازمة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطًا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تعاون جميع الكليات والمعاهد والوحدات والمراكز مع اللجنة المشكلة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة واتاحة البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنجاز أعمال الحصر في التوقيتات المحددة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده

تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده في ختام مسابقة الفجيرة الدولية للخط والزخرفة

الزوجة

المرأة ليست حيوانة.. عالم بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة

الدكتور يسري جبر

هل يأثم من قال إن شاء الله لأمر لا ينوي فعله؟.. يسري جبر يُجيب

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

