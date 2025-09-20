قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
محافظات

محافظ أسيوط يشهد ملتقى "دوير" لإبداعات الطفل ويؤكد دعمه للمشروعات الثقافية

محافظ أسيوط يشهد ملتقى "دوير" لإبداعات الطفل
محافظ أسيوط يشهد ملتقى "دوير" لإبداعات الطفل
إيهاب عمر

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى "دوير لإبداعات وفنون الطفل" الذي أقيم بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بصدفا، بحضور  الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة المركز، وهانى ابراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق والدكتور عبد الرحيم احمد وكيل وزارة الزراعة ولفيف من وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والشعبية بالمحافظة.

معرض الحرف اليدوية واللوحات الزيتية وأركان العلوم والذكاء الاصطناعي

بدأت الفعاليات بتفقد معرض الحرف اليدوية واللوحات الزيتية وأركان العلوم والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حجرة البرمجة الإبداعية التي عرض فيها الأطفال مجموعة من الابتكارات المتميزة مثل جهاز التحكم التلقائي بالإضاءة، وإنذار أردوينو، وبيانو أردوينو، ومحاكي شفرة موريس، وغيرها من المشاريع التي نالت إعجاب الحضور.

كما زار محافظ أسيوط مكتبة الطفل التي تستقبل نحو 400 طفل يوميًا، ومركز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على مبادرات تدريب وتأهيل الأطفال ذوي صعوبات التعلم من خلال أركان "لنا الحق في كل شيء" و"قلوبنا بتكمل بعض".

وتابع المحافظ ورش الفنون التشكيلية والورش الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات، ومعارض "أطلق حياتك"، و"حكاية يد"، والتصميم الفني، والتطريز، إضافة إلى معرض الديكوباج والرسم على الخشب. كما وجّه المحافظ بتسويق منتجات الأطفال الفنية بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وعلى هامش الملتقى، استمتع الحضور بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، تلاه عرض مسرحي بعنوان "نحلم ببكرة" تناول أهمية تعلم الحرف اليدوية ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية مثل غلاء المهور، وذلك بإخراج الفنان أسامة عبد الرؤوف.

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن إعجابه بما شاهده من مواهب وإبداعات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز، وموجهًا بالتعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية والجامعة الألمانية لتطوير أعمال الأطفال الفنية ورفع قيمتها التقنية والفنية.

من جانبه، قدم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة المركز، وتشجيعه المتواصل للأطفال والعاملين على أداء رسالتهم الثقافية والتنويرية.

