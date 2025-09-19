محافظ أسيوط: إنشاء منفذ بيع للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل.. وتطوير خان الخليلي بالفتح

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وعدد من المستثمرين رجال الأعمال، وذلك لبحث آليات توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والدكتور المهندس حسن يونس استشاري الطرق، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، ومديري المديريات الخدمية ومسئولي المشروعات التابعة للمحافظة إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.

خطة تطوير مركز خان الخليلي

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسيوط خطة تطوير مركز خان الخليلي بالفتح ليكون مركزًا متكاملًا لإحياء الحرف التراثية واليدوية، مشيرًا إلى أنه سيضم ورشًا للتدريب ومعارض دائمة للمنتجات، فضلًا عن كافتيريا لخدمة الزائرين، وحديقة ومنطقة ألعاب للأطفال لخدمة الأسر، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات، على أن يتم ضم معرض بني عدي للسجاد العدوي والحرير كأحد فروع المركز.

إنشاء منفذ بيع ومعرض دائم للأسر المنتجة

كما أعلن المحافظ عن إنشاء منفذ بيع ومعرض دائم للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية أسفل كوبري فيصل، يخصص جزء منه لبيع الزي المدرسي الخاص بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية بأسعار مخفضة، دعمًا للأسر وتخفيفًا عن المواطنين.

وفي ملف النظافة وتحسين البيئة، شدد المحافظ على ضرورة رفع القمامة من الشوارع والتعاقد مع شركات متخصصة لجمع المخلفات، للقضاء نهائيًا على الظاهرة، كما وجه بتطهير الترع والمصارف، ووضع آلية لتجميع المخلفات عبر إقامة شبك عرضي، مع دراسة استغلال بعض المصارف لإقامة مزارع سمكية بالتنسيق مع إدارة الري والجمعيات الأهلية.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم التكتلات الاقتصادية بالمراكز، واستكمال إقامة أبراج الحمام ومزارع البط والدواجن بمختلف المراكز، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي، وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على استغلال المخلفات الزراعية عبر تجميع ماكينات فرمها وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف، بمشاركة طلاب التعليم الفني.

وطرح المحافظ مبادرة مبتكرة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، تقوم على إعادة تدوير البراميل وتدعيمها بالخرسانة لاستخدامها كبدائل آمنة، فضلًا عن تصنيع صناديق قمامة من نفس المواد بالتعاون مع طلاب التعليم الفني، تمهيدًا لتوزيعها على الشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية.

واختتم اللواء هشام أبو النصر الاجتماع بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، مشددًا على أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.