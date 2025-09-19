محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة الوليدية بتكلفة 17 مليون جنيه.. معامل حديثة وحجرات للأنشطة وفراغات تعليمية متكاملة

وضع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة بحي شرق مدينة أسيوط، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و224 ألف جنيه، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة والتغلب على الكثافات الطلابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، وانسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يتضمن إنشاء 25 فصلًا دراسيًا جديدًا مزودة بمعامل حديثة وحجرات للأنشطة وفراغات تعليمية متكاملة، بما يساهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. كما يجري بالتوازي تنفيذ 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة تصل إلى 317.5 مليون جنيه على مستوى المحافظة.

شهد الفعاليات كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإيهاب عبدالحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب قيادات تنفيذية وتعليمية وعدد من رؤساء المراكز والأحياء.

واستمع المحافظ إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل التنفيذ للمدرسة التي يجري تنفيذها حاليًا وخطط العمل، مؤكدًا حرصه على إزالة أي معوقات قد تواجه سرعة الإنجاز، مع الالتزام بالمعايير القياسية والاشتراطات الفنية.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، لافتًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لبناء مدارس جديدة والتوسع في القائم منها بمختلف المراكز والقرى، بهدف خفض الكثافات داخل الفصول وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، خاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ تعليمي آمن ومتطور يواكب أحدث الوسائل التعليمية ويعزز الأنشطة التربوية، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.