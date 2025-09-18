رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الوظائف القيادية لاختيار مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي وأمين كلية الخدمة الاجتماعية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الوظائف القيادية بالجامعة، الذي خصص لمقابلة واختيار مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأمين كلية الخدمة الاجتماعية.

اختيار قياداتها الإدارية وفق معايير الكفاءة

وأكد الدكتور المنشاوي حرص الجامعة على اختيار قياداتها الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى سعي الجامعة المستمر لتحديث منظومتها الإدارية ودعمها بقيادات قادرة على مواكبة متطلبات التطوير والتحديث المستمر في مختلف قطاعاتها.

وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى العروض المقدمة من المتقدمين، والتي تضمنّت رؤاهم لتطوير الأداء الإداري، ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى العمل، إلى جانب تقييم قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.

وضمّت لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة أسيوط كلًا من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، و شوكت صابر، أمين عام الجامعة، و محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، و أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.