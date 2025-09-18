قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الشباب تبدأ إجراءات إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم في أسـيوط

مركز تدريب الكشافة
مركز تدريب الكشافة
عبدالله هشام

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية ، إجراءات إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم بمحافظة أسيوط، على مساحة 3866 مترًا مربعًا، ويشمل فندقًا للإقامة والإعاشة على مستوى متميز، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات شبابية ورياضية متكاملة في صعيد مصر ، 

وقد قامت لجنة من الوزارة بزيارة موقع المشروع  لمتابعة الأعمال والوقوف على الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع، وذلك بمشاركة لجنة حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة العربية للتصنيع القائمة بأعمال التنفيذ، ومركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة كاستشاري للمشروع.

من جانبه :" قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،  أن إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية في أسيوط يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الشبابية والرياضية بصعيد مصر ، موضحًا أن: "القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات خدمية وشبابية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويأتي هذا المشروع ليجسد الرؤية الوطنية في دعم شباب الصعيد، وتوفير بيئة متكاملة للأنشطة الكشفية والرياضية والسياحية ،  كما يُعد المشروع خطوة مهمة في تنشيط الحركة الكشفية بمصر وتعزيز مكانتها السياحية محليًا ودوليًا."

وأضاف « صبحي » :  أن الوزارة مستمرة في التوسع بإنشاء وتطوير المنشآت الشبابية بجميع المحافظات، بما يعزز من دور مراكز الشباب والمعسكرات الكشفية كحاضنة لبناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط السياحة النيلية والكشفية بمحافظة أسيوط، من خلال استضافة وفود شبابية محلية ودولية، وتنظيم فعاليات وبرامج على ضفاف نهر النيل، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة جاذبة للأنشطة الشبابية والرياضية والسياحية.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب

