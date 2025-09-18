قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
محافظات

الكشف على 1461 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية في أسيوط

إيهاب عمر

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية، استهدفت أهالي قرية منقباد التابعة لإدارة مركز أسيوط الصحية.

ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

الكشف على 1461 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية 

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أنه بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1461 مريضا خلال يومين متتاليين بالقافلة، في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 10 عيادات ل 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال، جلدية، تنظيم الأسرة، نساء، اسنان ، انف واذن ، صدرية ، عظام ، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وأشارت الدكتورة مروة أحمد حسانين منسق القوافل الطبية بالمحافظة، أن التردد على القافلة على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 1461 مواطنا وكان إجمالي التحاليل الطبية بمعمل الدم 81 تحليل ومعمل الطفيليات 44 تحليلا، وإجمالي عدد الأشعة العادية 8 والسونار 62 وعدد التقارير الطبية 7  وعدد حالات خلع الاسنان 7 وعدد التحويلات للمستشفيات 5 كما تم عمل 214 فحصا طبيا لعدد 112 مريض خلال خدمات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ومبادرة «افحص واطمن».

وأكدت أنه تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن إقامة 14 ندوة خلال يومين 238 مترددا على ندوات التوعية والتثقيف الصحي بالقافلة

أسيوط قافلة طبية مجانية القوافل العلاجية وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية حياة كريمة المبادرة الرئاسية الكشف الطبي

