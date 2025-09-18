جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وذلك في إطار زيارته للجامعة لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين، بهدف تعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والتقني، وتبادل الخبرات في التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي في دعم الابتكار وتوسيع فرص التعلم لمختلف فئات المجتمع.

نموذج تعليمي يجمع بين الجودة والتنوع

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على توطيد التعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية التي أثبتت نجاحها من خلال خريجيها المتميزين في سوق العمل وتوليهم مواقع قيادية في مؤسسات عدة، مشيدًا بما تقدمه من نموذج تعليمي يجمع بين الجودة والتنوع، ويعكس صورة للتكامل والتنافس الإيجابي نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو بناء نظام تعليمي حديث، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بإعداد الكوادر البشرية وفق أحدث المعارف والمهارات التكنولوجية، موضحًا أن جامعة أسيوط تواكب هذا التوجه من خلال برامج أكاديمية متطورة وشراكات علمية تدعم مفهوم التعليم المدمج والتحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام عبدالسلام عن تقديره لجامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي لدعمها المتواصل لفرع الجامعة بأسيوط، مشيدًا بدورها في توفير بيئة أكاديمية متكاملة تخدم أبناء الصعيد. وأوضح أن التعاون بين الجامعتين يمثل شراكة استراتيجية لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة تواكب احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة على المستوى العالمي.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم حضور كل من: الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور سامح عبدالسلام، مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية.

كما شارك من جانب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية كل من: الدكتور رأفت أحمد، عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، والدكتور محمد عاشور، الأستاذ بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد محمود، مدير فرع أسيوط الدراسي ممثلين عن الجامعة المصرية، إلى جانب حضور ممثلين من جامعة أسيوط.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين رئيسي الجامعتين، تأكيدًا على المضي في تفعيل بنود التعاون المشترك.

وجدير بالذكر أن فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة أسيوط يُعد من أقدم فروع الجامعة منذ تأسيسها عام 2008، ويضم كليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدراسات التجارية وإدارة الأعمال. وتُعد الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أول جامعة مصرية تتبنى مفهوم التعلم الإلكتروني، حيث تقدم برامج تعليمية مبتكرة عبر منصة إلكترونية متطورة، وتستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية. ويعتمد نظامها التعليمي على "التعليم الهجين" الذي يجمع بين الدراسة المباشرة والدراسة عن بُعد باستخدام أدوات تفاعلية مثل مؤتمرات الفيديو والفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، بما يوفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات العصر الرقمي.