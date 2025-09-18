السبت المقبل.. جامعة أسيوط تحتفل بافتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتحية العلم

تنظم جامعة أسيوط يوم السبت المقبل حفل افتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتحية العلم، في تمام الساعة الثامنة صباحاً أمام المبنى الإداري للجامعة.

تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن

أشار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى أن تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن، وتعكس قيم المواطنة والمسؤولية التي تحرص الجامعة على ترسيخها في نفوس طلابها.

وأضاف أن هذا التقليد السنوي في بداية كل عام دراسي يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ التي تجعلهم أفرادًا متميزين ومسؤولين في مجالاتهم المختلفة.

ويشرف على تنظيم الحفل الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة مختلف الإدارات بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر"، بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة بين الطلاب.

وعقب مراسم تحية العلم، يقام حفل رسمي داخل قاعة الأستاذ الدكتور محمد رأفت، يتضمن إلقاء كلمات من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى كلمة لممثل الطلاب، في أجواء احتفالية تهدف إلى تحفيز الطلاب مع بداية عامهم الجامعي الجديد. كما يشهد الحفل عرض فيلم قصير عن الجامعة وكلياتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها للطلاب، لتعريف الطلاب الجدد والقدامى بما توفره الجامعة من فرص أكاديمية وثقافية ورياضية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من إعلان الجداول الدراسية، وإنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الكليات، إلى تطوير القاعات والمعامل والورش، لضمان انطلاقة قوية للعام الجامعي.

وشدد رئيس الجامعة على حرصه على أن يكون اليوم الأول للدراسة بداية فعلية وجادة للعملية التعليمية، موجهاً بتهيئة مناخ أكاديمي ملائم يتيح للطلاب الاندماج السريع في الدراسة، ويعزز تواصلهم مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة آرائهم واحتياجاتهم والعمل على تذليل أي عقبات، بما يدعم استمرار ريادة جامعة أسيوط في تقديم تعليم متميز.