محافظات

محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج

صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة
صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة الجديدة بمركز أبوتيج، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتوفير الأمان للمواطنين، وإظهار القرى والمدن بالمظهر الحضاري اللائق، وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

 تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أبوتيج، برئاسة محمد حسن، تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والتي تتضمن تركيب كشافات بديلة للتالفة، وإصلاح الأعطال، واستبدال الأسلاك المتهالكة، مع مراجعة سلامة الوصلات الكهربائية على الطرق والشوارع الرئيسية مضيفًا أن الوحدة المحلية لقرية النخيلة شهدت أعمال صيانة وإصلاح مكثفة خاصة في منطقة "قبلي البلد"، بمشاركة رئيس القرية ومسئولي قسمي الكهرباء والإنارة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن رفع كفاءة منظومة الإنارة يمثل أولوية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم الكامل لتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، وإعادة الوجه الحضاري لمحافظة أسيوط وفق الخطط الموضوعة.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط تركيب كشافات الإنارة مركز أبوتيج الإنارة العامة تحسين مستوى الإضاءة القرى والمدن

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

