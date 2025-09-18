محافظ أسيوط: إزالة 56 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 للإزالات، التي تنفذها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 56 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت نطاق 8 مراكز بالمحافظة (البداري، الغنايم، صدفا، القوصية، أسيوط، منفلوط، الفتح، أبنوب) بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن إزالة مساحات بلغت 8459 مترًا مربعًا من المباني، و3 قيراط و22 سهمًا من الأراضي الزراعية، باستخدام معدات المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الإزالات تنوعت بين حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الإصلاح الزراعي، وأملاك ري والمتغيرات المكانية، موزعة على المراكز المختلفة، أبرزها إزالة 14 حالة بمركز أسيوط على أملاك ري وأراضي زراعية وإزالة 25 حالة بمركز منفلوط أراضي إصلاح زراعي وإزالة 7 حالات بأبنوب على أملاك ري وحالتين بمركز الفتح متغيرات مكانية وحالة واحدة بكل من البداري والغنايم وصدفا والقوصية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة 27 للإزالات تنفذ على 3 مراحل، بدأت الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تجري حالياً المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.