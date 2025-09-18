مصرع أب ونجله غرقا في ترعة الملاح بـ أسيوط

لقي أب ونجله مصرعهما، اليوم الخميس، غرقًا في مياه ترعة الملاح بمنطقة الإربعين بمحافظة أسيوط.

غرق شخصين بترعة الملاح بالطريق الدائري

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بغرق شخصين بترعة الملاح بالطريق الدائري .

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفين هما "رزق.م.أ" 40 عامًا، ونجله "ياسين" 8 أعوام، وتم انتشال جثة أحدهما ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري البحث عن الاخر، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.