الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد غمري الشوادفي: تباطؤ نمو التضخم بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض

جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور محمد غمري الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق، إن هناك تباطؤًا في معدلات نمو التضم بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض في السوق، بالإضافة إلى استقرار التضخم الذي وصل إلى أقل مستوى له بشكل غير مسبوق.

 توازنًا في حركة السوق

وأضاف أن استقرار السوق يشير إلى أن هناك توازنًا في حركة السوق، وأن زيادة المعروض تأتي في ظل جهود الدولة للتحكم في الأسعار ومنع زيادات غير مبررة في معدلات التضخم. وأوضح أن سعر الجنيه وصل إلى أقل من 47 جنيهًا، مما يدل على تحسن في معدلات النمو للاقتصاد الوطني.

وأشار الشوادفي إلى أن حركة السوق تشهد توازنًا جيدًا، وأن هذا الاستقرار سينعكس على الأسعار في الأسواق. كما أكد على أن هناك رقابة قوية من جهاز حماية المستهلك لمكافحة الاحتكار وحماية المواطنين من جشع التجار.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الدكتور محمد غمري إلى أن الدولة تشهد دعمًا كبيرًا للمستثمرين، وتشجيعًا على فتح مشروعات جديدة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

الدكتور محمد غمري الشوادفي كلية التجارة بجامعة الزقازيق استقرار السوق استقرار الصرف

محمد غمري الشوادفي: تباطؤ نمو التضخم بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض

جولة الإعادة بالسويس: منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط انتظام اللجان

بدء الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. كيف دعمت الدولة الممولين؟

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

